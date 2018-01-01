مدرب الجزائر: أفضل إقامة أمم إفريقيا في جنوب إفريقيا بدلًا من مصر

جمال بلماضي يفضل أن يخوض أمم إفريقيا في جنوب إفريقيا عن مصر

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري، على أنه يفضل إقامة كأس أمم إفريقيا 2019 في جنوب إفريقيا عن مصر، بسبب الطقس.

وتتنافس مصر وجنوب إفريقيا على تنظيم بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 بدلًا من الكاميرون، والتي تم سحب التنظيم منها خلال الفترة الماضية.

بلماضي قال خلال تصريحات لصحيفة "النهار" الجزائرية: "الظروف المنتخية في مصر صعبة جدًا في فصل الصيف، لأن شهر يونيو يشه ارتفاع في درجات الحرارة مثل قطر".

جول 25 - حمدي نوح مكتشف اللاعب: النني يحتاج للخروج من آرسنال في يناير وواثق من عودته#جول25 https://t.co/AorkjcQfrL pic.twitter.com/XGD3YKwzlM — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 30, 2018

مدرب الجزائر تابع: "الأمور ستكون صعبة للغاية في مصر للعب بسبب الطقس، على العكس ما سيكون في جنوب إفريقيا، لاختلاف الفصول بين الدولتين".

ومن المقرر أن يختار المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الدولة التي ستستضيف أمم إفريقيا 2019، يوم 9 يناير المقبل، بعد التصويت على ملفي مصر وجنوب إفريقيا.