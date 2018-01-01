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تصفيات كأس أمم افريقيا

مدرب الجزائر: أفضل إقامة أمم إفريقيا في جنوب إفريقيا بدلًا من مصر

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جمال بلماضي يفضل أن يخوض أمم إفريقيا في جنوب إفريقيا عن مصر

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أكد جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري، على أنه يفضل إقامة كأس أمم إفريقيا 2019 في جنوب إفريقيا عن مصر، بسبب الطقس.

وتتنافس مصر وجنوب إفريقيا على تنظيم بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 بدلًا من الكاميرون، والتي تم سحب التنظيم منها خلال الفترة الماضية.

بلماضي قال خلال تصريحات لصحيفة "النهار" الجزائرية: "الظروف المنتخية في مصر صعبة جدًا في فصل الصيف، لأن شهر يونيو يشه ارتفاع في درجات الحرارة مثل قطر".

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مدرب الجزائر تابع: "الأمور ستكون صعبة للغاية في مصر للعب بسبب الطقس، على العكس ما سيكون في جنوب إفريقيا، لاختلاف الفصول بين الدولتين".

ومن المقرر أن يختار المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الدولة التي ستستضيف أمم إفريقيا 2019، يوم 9 يناير المقبل، بعد التصويت على ملفي مصر وجنوب إفريقيا.

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