مدرب التعاون يصف هزم الهلال مرتين متتاليتين بالإنجاز الكبير جدًا

بيدرو يتحدث عقب الفوز على الزعيم مجددًا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أشاد بيدرو إيمانويل المدير الفني للتعاون السعودي بأداء لاعبيه أمام الهلال، خلال مباراة الجولة الـ38 للدوري السعودي والتي انتهت لصالحهم بهدفين دون رد.

وكان التعاون قد صدم الزعيم السعودي وجماهيره حين أقصاه من نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بالفوز عليه 5-0، ولكن لم يتوقف هنا ووجه ضربة أخرى للهلال اليوم الإثنين بالتفوق عليه وإبعاده عن صدارة الدوري السعودي وإهدائها للنصر.

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ووصف المدرب البرتغالي الفوز بالإنجاز الكبير الذي يصعب تحقيقه، مضيفًا "الفوز على الهلال مباراتين متتاليتين شيء كبير جدًا، أحب أن أشكر اللاعبين الذين كان لهم الدور الأبرز في الانتصارين".

"التعاون واجه خصمًا قويًا وخاض مباراة صعبة للغاية، وبالتأكيد الفوز بخماسية في الكأس منحنا دفعة معنوية كبيرة خلال مواجهة الدوري".

وأتم بيدرو حديثه بالإشارة لأنه حاول تحقيق أكبر قدر من التوازن في تشكيل الفريق اليوم أمام الهلال، ذلك لأنه لعب 3 مباريات ما بين الدوري والكأس خلال 6 أيام فقط.