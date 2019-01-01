مدرب التعاون : سننُافس الهلال والنصر الموسم المُقبل وهذه علاقتي بالنادي

استمرار المنافسة حتى النهاية مؤشر جيد على قوة الدوري السعودي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكد المدير الفني البرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب فريق التعاون الأول لكرة القدم، قدره فريقه على المنافسة على لقب الدوري الموسم المُقبل 2018\2019.

وقال المدرب البرتغالي في تصريحاته لصحيفة "الرياضية" الدوري هذا الموسم قوي وصعب جدًّا، لذا لا يمكن الجزم بهوية البطل فالفارق بين النصر والهلال نقطة واحدة، وأعتقد أن هذه المنافسة ستستمر حتى الجولة الأخيرة".

بيدرو إيمانويل: الدوري في الموسم الجاري صعب جدًّا، لذا لا يمكن معرفة هوية البطل فالفارق بين النصر المتصدر، ووصيفه الهلال نقطة واحدة فقط، وتبقى هناك مباراتان، وكل شيء وارد فيهما، الفريقان ما زالا في المنافسة. pic.twitter.com/1SU9hTbtaY — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 4, 2019

النصر يحتل صدارة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 64 نقطة، بينما يحتل الهلال الوصافة برصيد 63 نقطة، بينما يتواجد التعاون في المركز الرابع برصيد 52 نقطة.

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المدير الفني المتألق أضاف : " استمرار المنافسة حتى النهاية مؤشر جيد على قوة الدوري السعودي، وفي الموسم المقبل سيكون التعاون منافسًا على اللقب".

وتعليقًا حول مستقبله مع الفريق شدد مانويل على أن عقده لمدة موسم قابل للتجديد، لكنه يعيش الآن لحظات سعادة غامرة ولا يريد التفكير في أي أمر آخر.