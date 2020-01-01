مدرب الترجي: مواجهة الزمالك قوية ونسعى للتتويج هذه المرة بالسوبر

مواجهة قوية بين الترجي التونسي والزمالك في السوبر الإفريقي

تحدث مجدي تراوري مدرب عام الترجي التونسي، عن مواجهة الزمالك في مباراة السوبر الإفريقي، المقرر لها غدًا الجمعة في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

العاصمة القطرية الدوحة سوف تستضيف المباراة بين الترجي التونسي والزمالك، في صراع على لقب إفريقي جديد.

وقال تراوري في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: "نحن جاهزون بشكل كبير للقاء الزمالك في السوبر الإفريقي لحصد اللقب الذي لم يحالفنا الحظ فيه النسخة الماضية".

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وتابع المدرب العام للترجي التونسي: "سنواجه فريق كبير ومحترم للغاية ونسعى للتتويج باللقب ودائمًا اللقاءات تكون مثيرة بين الأندية المصرية والتونسية".

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وأردف تراوري: "مواجهة السوبر الإفريقي تختلف عن نظيرتها في دوري أبطال إفريقيا بربع نهائي البطولة، نركز أولًا في لقاء الغد".

وتأهل الزمالك إلى البطولة بعد التتويج بالكونفدرالية الإفريقية النسخة الماضية على حساب نهضة بركان المغربي، بينما يدخل الترجي التونسي اللقاء كبطل لدوري أبطال إفريقيا.