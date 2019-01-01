مدرب البوسنة يؤكد رحيل دجيكو عن روما

تحدث أيضاً عن مستقبل زميله ميراليم بيانيتش

كشف روبرت بروسينتشكي المدير الفني لمنتخب البوسنة، عن قرار مهاجم روما إدين دجيكو بالرحيل عن الذئاب هذا الصيف.

العديد من التكهنات أثيرت حول مستقبل دجيكو في الفترة الأخيرة، وسط أنباء حول اتفاقه على الانضمام لإنتر.

الجدل وصل أيضاً لزميله في منتخب البوسنة ميراليم بيانيتش، حيث ارتبط هو الآخر بالرحيل عن يوفنتوس.

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بروسينتشكي قال عن مستقبل الثنائي:"تحدثت مع كل منهما خلال تواجدهما بمعسكر الفريق".

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وأضاف:"بيانيتش سيبقى في يوفنتوس بينما أخبرني دجيكو بقرار رحيله عن روما، ربما لنادي إيطالي آخر".

ومن المتوقع أن يكون هذا النادي هو إنتر، بناء على طلب المدرب أنطونيو كونتي، حيث سبق وأن حاول ضم دجيكو خلال فترة عمله مع تشيلسي.