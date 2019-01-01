مدرب البرتغال: رونالدو ليس المشكلة

غياب الدون أو وجوده ليس مشكلة البرتغال..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

رفض فرناندو سانتوس مدرب المنتخب البرتغالي إرجاع بداية الفريق المحبطة لمشوار تصفيات يورو 2020 إلى غياب كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس.

وقال سانتوس في مؤتمر صحفي:"الحل ليس في كريستيانو، بوجوده أو غيابه، ما يهم هو البرتغال، والبرتغال لم تحقق الفوز".

وأضاف:"اللاعبون ليسوا سعداء بما حدث، وبالتأكيد لديهم خبرة كبيرة ويلعبون في أندية كبيرة، وهذا الإحباط طبيعي".

وأوضح:"ولكن الآن يجب علينا التفكير بشأن المباراة المقبلة، وجود كريستيانو أو غيابه ليس المشكلة هنا".

وكان المنتخب البرتغالي قد افتتح التصفيات بالتعادل أمام أوكرانيا على ملعبه بدون أهداف.

وشهدت تلك المباراة عودة كريستيانو رونالدو إلى المنتخب، الذي يستضيف صربيا يوم الإثنين المقبل.