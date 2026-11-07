حسم الجدل تمامًا .. رد سريع من وكيل كونتي على أنباء تدريبه للأهلي

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هل ينتقل الإيطالي إلى دوري روشن؟

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كشف فيديريكو باستوريلو وكيل أعمال أنطونيو كونتي، عن حقيقة الأنباء التي انتشرت في الساعات القليلة الماضية، حول تولي الإيطالي لمهمة تدريب الأهلي بعد فترة التوقف الدولي.

الأوضاع متوترة حاليًا في الأهلي، بسبب تخبط النتائج تحت قيادة الهولندي مارينو بوسيتش، مما جعل التكهنات تظهر حول استهداف إدارة الراقي لعدة أسماء من أجل استبداله.

ماذا حدث؟

كشفت صحيفة "الشرق الأوسط"، مساء أمس الجمعة، عن 3 خيارات تدريبية على طاولة إدارة الأهلي؛ وهم: الثنائي الإيطالي أنطونيو كونتي وتياجو موتا والألماني أولي فيرنر.

وأوضحت الصحيفة أن المطالب المالية الكبيرة لكونتي؛ تعرقل إمكانية تعاقد الأهلي معه، لخلافة بوسيتش على رأس القيادة الفنية للفريق الأول.

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رد وكيل كونتي

ومن جانبه قال وكيل المدرب الإيطالي في تصريحات خاصة لموقع "winwin":"كل الأنباء التي انتشرت غير صحيحة".

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وبذلك يتم استبعاد اسم مدرب نابولي وتوتنهام وإنتر وتشيلسي السابق من النقاش الدائر حول الاسم العالمي الذي يستعد القدوم إلى دوري روشن من بوابة الأهلي.

من الأقرب لخلافة بوسيتش؟

صحيفة "الشرق الأوسط" قالت إن موتا هو الأقرب في الوقت الحالي لقيادة الأهلي، في انتظار حسم النادي قراره النهائي بشأن مستقبل الجهاز الفني.

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موتا البالغ من العمر 44 سنة، دخل عالم التدريب عام 2018، بقيادة فريق الشباب تحت 19 عامًا بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي؛ قبل أن يشرف على أندية "جنوى، سبيزيا، بولونيا ويوفنتوس"، في إيطاليا.

وحقق موتا أفضل نتائجه التدريبية مع بولونيا، عندما قاد الفريق للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، في إنجاز تاريخي للنادي؛ ولكنه لم ينجح في تكرار التجربة الإيجابية مع يوفنتوس بعد ذلك، لتتم إقالته في مارس 2025 رسميًا، بعد 9 أشهر من توليه المهمة.