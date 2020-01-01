مدرب الاتفاق يدرس إشراك أزارو أساسيًا أمام الأهلي

وليد أزارو قد يشار أساسيًا مع الاتفاق أمام الأهلي.

يدرس خالد العطوي، المدير الفني لفريق الاتفاق، الدفع بالمغربي وليد أزارو، مهاجم فريقه، في التشكيل الأساسي، في مباراة الأهلي المقبلة بالدوري.

الاتفاق يستعد لمواجهة الأهلي مساء الخميس، بالجولة السابعة عشر، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن العطوي يفكر وضع وليد أزارو في التشكيل الأساسي، على حساب أحد المهاجمين خلال مواجهة الأهلي.

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العطوي دفع بالمهاجم المغربي خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام الوحدة، بالجولة السادسة عشر، ضمن منافسات الدوري، حيث ظهر بمستوى جيد.

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وحرص العطوي على إغلاق التدريبات أمس، وذلك بهدف بث التركيز بين اللاعبين، قبل مواجهة الأهلي المهمة.

واستكمل صالح العمري لاعب وسط فريق الاتفاق، برنامجه التأهيلي بالركض حول ملعب التدريبات، رفقة مدرب اللياقة، بعد تعافية من إصابة في الركبة.