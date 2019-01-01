مدرب الاتفاق: سعيد بأداء الفريق أمام الشباب رغم التعادل

الاتفاق يتعادل إيجابيًا مع الشباب في الدوري السعودي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث سيرجيو بيرناس، المدير الفني للاتفاق السعودي، عن أداء فريقه أمام الشباب ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتعادل الاتفاق مع الشباب، إيجابيًا بهدف لكل فريق، ضمن الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال بيرناس في تصريحات صحفية عقب اللقاء: "الاتفاق ظهر بشكل جيد وراضي عن أداء اللاعبين، وسعيد بالروح التي تواجدت عند الفريق".

وأضاف: "يجب أن نضع في الاعتبار بعض الغيابات التي طالتنا قبل مواجهة الشباب، ولم يجبرنا هذا على تغيير طريقة اللعب بل دفعنا بلاعبين أخرين".

وتابع بيرناس: "لا يمكن أن يتم السيطرة على قرارات اللاعبين العاطفية داخل الملعب، تحديدًا في مواجهات قوية أمام أندية كبيرة مثل النصر والشباب".

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ويحتل الاتفاق المركز التاسع في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 29 نقطة بعد مرور 24 جولة، عقب مباراة أمس الجمعة أمام الشباب.