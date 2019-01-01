مدرب الاتحاد السوري: نعتمد على المغامرة في كأس الاتحاد الآسيوي

من سيفوز بالمباراة؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد أمين الآتي، مدرب فريق الاتحاد السوري، على أن مشاركة فريقه في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، قائمة على المغامرة.

وأضاف الآتي خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "مشاركتنا في البطولة الآسيوية قائمة على المغامرة، لأننا نمتلك فريق شاب، ولا نمتلك عناصر خبرة".

أمين الآتي واصل: "فريق الجزيرة الأردني قوي ويمتلك عناصر بارزة، ونمتلك معلومات كافية عنه".

💬- مجدي عبد الغني يبرر تصريحاته بخصوص أداء #الأهلي و #الزمالك في ملعب برج العرب. pic.twitter.com/gabPrCfPUg — جول مصر (@goaleg) April 1, 2019

وتابع: "اعتمادنا على حماس اللاعبين واندفاعهم، ونتطلع لتقديم مباراة تليق بالكرة العربية، رغم عدم امتلاكنا عناصر خبرة".

واختتم مدرب الاتحاد تصريحاته قائلًا: "سنلعب المباراة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية".

الجزيرة سيستضيف الاتحاد مساء غدٍ الثلاثاء، على استاد عمان، بالجولة الثالثة ضمن منافسات كأس الاتحاد الآسيوي.