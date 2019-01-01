مدرب الإسماعيلي: هدفنا الفوز على الزمالك وحققت إنجازًا مع الدراويش

هل يحقق الإسماعيلي الفوز على الزمالك؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد سيدومير يانيفيسكي، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، على أن لاعبيه قدموا أداءًا جيدًا خلال مباراة المصري، بالرغم من انتهاء اللقاء بالتعادل.

الإسماعيلي تعادل مع المصري بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

يانيفيسكي قال خلال تصريحات إذاعية: "المصري بدأ المباراة بشكل أفضل، وتقدم بالهدف الأول، وواجهتنا صعوبات كثيرة خلال الشوط الأول".

مدرب الإسماعيلي تابع: "خلال الشوط الثاني تحسن أداء فريقي، واستطعنا تسجيل هدفًا، وخرجنا من المباراة بنتيجة جيدة".

سيدومير واصل: "المصري حقق الفوز على الزمالك منذ 3 أيام، ويملك قوامًا مميزًا من اللاعبين، والتعادل معهم نتيجة عادلة".

ديربي القناة ينتهي بالتعادل الإيجابي بين #الإسماعيلي و #المصري في مباراة ماراثونية. pic.twitter.com/r3zdvoyKhM — جول مصر (@goaleg) April 14, 2019

وأردف: "سنلعب أمام الزمالك لتحقيق الفوز، وأنا أحترمه كثيرًا ولكن هدفنا الفوز في جميع المباريات".

واختتم مدرب الإسماعيلي تصريحاته قائلًا: "حققت إنجازًا مع لاعبي الفريقي الشباب، بعدما تسلمت الفريق بالمركز الأخير، والآن ننافس على المركز الرابع، وأيضًا ننافس على بطولة كأس مصر".

الإسماعيلي سيواجه الزمالك مساء يوم الخميس المقبل، باللقاء المؤجل من الإسبوع العاشر ضمن منافسات الدوري الممتاز.