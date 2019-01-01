مدرب الإسماعيلي: موقفنا بالدوري صعب ولسنا في حاجة لعواد

سعفان الصغير يرى أن فريقه غير قادر على دخول المربع الذهبي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد سعفان الصغير؛ مدرب حراس مرمى الإسماعيلي، أن فريقه يعاني من تذبذب في الأداء والنتائج، وهو ما يصعب موقفه في المنافسة على دخول المربع الذهبي.

الدراويش يحتلون المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 37 نقطة بفارق تسع نقاط عن المركز الرابع، مع بقاء سبع جولات على نهاية الموسم.

الصغير قال، خلال تصريحاته لإذاعة "أون سبورت": "نعاني من عدم استقرار في الأداء والنتائج، نقدم أداءً رائعًا في لقاء ونتراجع في الذي يليه، ومع اشتداد المنافسة وصعوبة المباريات المقبلة، أرى بكل أمانة أن موقفنا صعب في المنافسة على المركز الرابع".

وأضاف: "جميع المباريات المقبلة صعبة وبنسبة 70 بالمئة لن نتمكن من دخول المربع الذهبي، أرى أن المصري أقرب لهذا المركز، وقد يتنافس معه المقاولون العرب".

محمد عواد: لم يتحدث معي أحد لتجديد عقدي في الوحدة

مدرب حراس الإسماعيلي انتقل للحديث عن موقف فريقه من عودة الحارس المعار إلى الوحدة السعودي محمد عواد، حيث تابع: "عواد تنتهي إعارته في العاشر من مايو المقبل، والآن نحن نمتلك ثلاثة حراس مميزين هم محمد فوزي ومحمد مجدي ومحمود رضا، وإذا استمر فوزي على الأداء الذي يقدمه معنا، فلن نكون بحاجة لوجود عواد".

واستطرد: "عودة عواد قد تسبب لنا مشكلات بالفريق، فسيكون لدينا أربعة حراس، والجميع يريد أن يلعب، ومن غير المنطقي أن يجلس فوزي احتياطيًا بعد المستوى الذي ظهر به معنا، ومن الأساس أتوقع أن يستمر عواد في السعودية بعرض سيجلبه له تركي آل الشيخ".

يذكر أن إبراهيم عثمان؛ رئيس الإسماعيلي، أعلن في أكثر من مناسبة أن عواد سيعود للدراويش في الموسم المقبل، ولا مجال للتفريط فيه في ظل حاجة الفريق لخدماته.