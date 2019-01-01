مدرب الإسماعيلي: مازال أمامنا فرصة للتأهل الإفريقي

الإسماعيلي يتذيل مجموعته في دوري أبطال إفريقيا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث أحمد قناوي المدرب العام للإسماعيلي، عن مواجهة مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا، في الجولة المقبلة من دور المجموعات الأسبوع المقبل.

وتلقى الإسماعيلي هزيمة أمام شباب قسطنطينة الجزائري، ضمن الجولة الماضية من دوري أبطال إفريقيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وقال قناوي في تصريحات لموقع "كووورة": "قلة الخبرات في الإسماعيلي والأخطاء الفردية كلفتنا الكثير في المباراة وهي سبب الهزيمة".

وأضاف: "سنواجه مازيمبي يوم الجمعة المقبل لتحقيق الفوز لأننا نشارك من أجل اسم الإسماعيلي وليس يليق بنا أن نظل بنقطة واحدة فقط".

وتابع: "الأمل صعب للغاية لكنه مازال قائمًا، الفرصة الوحيدة التي تتيح لنا التأهل هي الفوز على مازيمبي بأكثر من هدفين، وأن يفوز الفريق الجزائري على نفس الفريق، بالإضافة إلى فوزنا على الإفريقي في تونس".

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ويتذيل الإسماعيلي ترتيب المجموعة الثالثة بنقطة واحدة، ويتصدر الفريق الجزائري المجموعة برصيد 10 نقاط، ويأتي مازيمبي ثانيًا بـ6 نقاط والإفريقي التونسي بـ4 نقاط في المركز الثالث.

▪️هل يمكنك أن تذكرنا بأفضل هدف سجله شيكابالا من خلال جملة قالها المعلق أثناء الهدف؟ 💬#عيد_ميلاد_الاباتشي pic.twitter.com/eInLfO5Krb

— جول مصر (@goaleg) March 5, 2019