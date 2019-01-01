مدرب الإسماعيلي: طلبت من اللاعبين الفوز على مازيمبي لتحسين الوضع

مدرب الإسماعيلي يتحدث عن مواجهة مازيمبي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد سيدومير يانيفسكي، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، على أن مباراة مازيمبي الكونغولي، هي فرصة جيدة لفريقه من أجل تحسين صورتهم في البطولة.

يانيفسكي قال خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة مازيمبي: "طلبت من لاعبي فريقي، ضرورة تحقيق الفوز في مباراتي مازيمبي والإفريقي التونسي لتحسين الوضع".

مدرب الإسماعيلي تابع: "قدمنا أداء جيد خلال آخر مباراة، ونمتلك لاعبين صغار في السن ولكنهم مميزين، وهذه بداية بناء فريق قادر على التقدم".

🏟️مع إمكانية استبعاد ملعب بورسعيد من بطولة أمم أفريقيا 2019 :

إليكم الملاعب البديلة المرشحة 👇 pic.twitter.com/l1uNZvTutL — جول مصر (@goaleg) March 7, 2019

المدرب المقدوني أردف: "لاعبو الإسماعيلي يعانون من الإجهاد، بسبب ضغط المباريات سواء إفريقيًا أو محليًا، وهذا ليس عذرًا كافيًا، وأنا سعيد بالمشاركة الإفريقية، حيث اكتسبنا منها خبرات ستساعدهم بالموسم المقبل".

واختتم سيدومير تصريحاته قائلًا: "دائمًا أحاول تطوير اللاعبين، ولكنهم بشر وليس إنسان آلي، لكي يطبقوا كل ما أقوله بالحرف".

الإسماعيلي سيستضيف مازيمبي مساء غدٍ الجمعة، بالجولة الخامسة ضمن منافسات دور المجموعات، ببطولة دوري أبطال إفريقيا.