مدرب الإسماعيلي: أعمل على تصحيح الأخطاء قبل مواجهة الإفريقي

مدرب الإسماعيلي يتحدث عن مواجهة الإفريقي التونسي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد سيدومير يانيفسكي، المدير الفني لفريق النادي الإسماعيلي، على أنه يعمل علاج الأخطاء التي وقع فريقه فيها خلال الفترة الماضية.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي قبل لقاء الإفريقي، أن هدفه الآن هو تحسين مركز الفريق في الدوري، بالإضاة إلى مواصلة المشوار في دوري الأبطال الإفريقي.

يانيفسكي قال: "لا أعرف شيئًا عن عصام الحضري، ولم أتعامل معه لأنني أتعامل مع جميع اللاعبين المتوافرين منذ أن توليت تدريب الفريق".

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وعن اعتزال حسني عبد ربه قائد الفريق، قال مدرب الإسماعيلي: "أرى أنه لم يكن في وقته، ولكن هذا الأمر يخصه في النهاية وهو صاحب قراره".

وشدد مدرب الإسماعيلي على ضرورة الفوز على الإفريقي التونسي، من اجل مواصلة المشوار بالبطولة، وأن مساندة الجماهير ستساعد الفريق بشكل كبير.

الإسماعيلي سيواجه الإفريقي التونسي، في الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثالثة، ببطولة دوري أبطال إفريقيا، مساء غدٍ الجمعة.