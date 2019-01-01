مدرب الأهلي: نحاول منع السد من التتويج بالدوري أمامنا

تعرف على تصريحات روبن دي لاباريرا قبل مواجهة السد في الدوري القطري

أكد روبن دي لاباريرا، المدير الفني لنادي الأهلي القطري، رغبة فريقه في تقديم مباراة قوية أمام السد وحرمانهم من التتويج بالدوري أمامهم.

السد يتصدر الدوري القطري برصيد 51 نقطة بعد مرور 20 جولة.

وقال دي لاباريرا في المؤتمر الصحفي للقاء: "هذه المباراة هي الأصعب لنا على الإطلاق لأن السد يحتاج إلى الفوز لحصد الدوري ولكن هدفنا أن نحرمهم من ذلك".

وتابع: "نحتاج إلى حصد النقاط الثلاثة لأجل ضمان الاقتراب من المراكز المتقدمة ولذلك لا يجب خسارة المواجهة".

ما رأي الشارع في أسباب تراجع مستوى صلاح؟ 🤔

إجابات مختلفة، والبعض يلوم ماني والابتعاد عن الأخلاق! 🤦‍♂️#جول_في_الشارع pic.twitter.com/RKVNpZT9FU — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 3, 2019

المدرب الإسباني أشار إلى أنّ تكرار نتيجة الدور الأول والتي انتهت بفوز الأهلي 4-1 أمر مستبعد لأن ظروف المباراتين مختلفة.

واختتم: "تطلعات كل فريق مختلفة عن مباراة الدور الأول وسوف نبذل قصارى جهدنا للخروج بنتيجة إيجابية".

جدير بالذكر أنّ الأهلي يحتل المركز الخامس برصيد 33 نقطة.