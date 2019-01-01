مدرب الأهلي: كنا قادرين على تحقيق الفوز

فوساتي يشكو الأحوال البدنية وضغط الجدول..

أبدى خورخي فوساتي مدرب الأهلي السعودي عدم رضاه عن أداء فريقه خلال مباراته ضد الاتحاد.

وقال فوساتي في المؤتمر الصحفي:"لم نقدم أفضل أداء لدينا اليوم، الجوانب البدننية كانت مختلفة في تلك المباراة خاصةً وأن الفريق يلعب كل 4 أيام".

وأضاف:"ذلك يرجع لعدد المسابقات التي نشارك بها عكس المنافس الذي يلعب مباراة واحدة في الأسبوع".

وأوضح:"كنا نستطيع نتحقيق الانتصار في المباراة حيث أضعنا عدد من الفرص أمام مرمى المنافس، ونعد الجماهير بتقديم أداء مميز خلال المواجهات المقبلة".

يذكر أن الفريقان تعادلا بهدف لمثله، حيث سجل عمر السومة هدف التعادل للأهلي بمقصية خرافية في الدقيقة 78.