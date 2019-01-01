مدرب الأردن: نسعى لتكرار الفوز على سوريا

هل يكرر الأردن الفوز على سوريا؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد البلجيكي فيتال بوركيلمانز، المدير الفني لمنتخب الأردن، على أنه يسعى لتحقيق الفوز على سوريا، ببطولة الصداقة والسلام الودية.

بوركيلمانز قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "مباراة فريقي أمام سوريا تعد ديربي حقيقي بين المنتخبين، ونسعى لتكرار الفوز عليهم غدًا السبت".

المدرب البلجيكي تابع: "ملعب جذع النخلة في البصرة رائع، والأجواء في البصرة تسعدنا وتشبه الأجواء الأوروبية".

🎙️سعود السويلم رئيس #النصر: "أحمد موسى أكبر صفقة في الشرق الأوسط، والتعاقد معه مر بأكثر من مرحلة، وأحمد البريكي بذل جهداً كبيرا في التوقيع معه". pic.twitter.com/5TvUA0T1hm — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 21, 2019

فيتال بوركيليمانز أردف: "تعلمنا من درس مباراة فيتنام خلال بطولة كأس أمم آسيا، وسعيد بما قدمناه في البطولة، ودائمًا أعطي الثقة للاعبين".

واختتم مدرب الأردن تصريحاته قائلًا: "سنلعب مباراة سوريا غدًا وعيننا على تحقق الثلاثة نقاط للمنافسة على لقب البطولة".

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ويواجه المنتخب الأردني نظيره السوري، ضمن منافسات بطولة الصداقة والسلام الودية، والتي تقام في مدينة البصرة العراقية.