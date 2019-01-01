النتائج المباشرة
كأس آسيا

مدرب الأردن: مصيري ليس بيدي وأتمنى الاستمرار حتى 2022

التعليقات()
المدير الفني للمنتخب الأردني يتمنى استمراره في منصبه لإعداد النشامى لمونديال قطر

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أكد البلجيكي فيتال بوركليمانز، المدير الفني للمنتخب الأردني، على أنه لا يعرف مصيره مع النشامى، بعد الخروج من بطولة كأس أمم آسيا 2019 المقامة في الإمارات.

المنتخب الأردني ودع كأس أمم آسيا 2019، بعد الخسارة من نظيره الفيتنامي، بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

المدرب البلجيكي قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: "مصيري غامض واستمراري مع المنتخب الأردني ليس بيدي الآن".

اختيارات المحررين

مدرب المنتخب الأردني تابع: "قرار إقالتي متروك للاتحاد الأردني لكرة القدم، ولدي رغبة في مواصل العمل من أجل إعداد هذا الجيل لمونديال 2022".

وعن الخروج على يد فيتنام، قال فيتال بوركليمانز: "المنافس استحق الفوز، وتأهله ليس مفاجأة، لأن لاعبي المنتخب الأردني كانوا خائفين".

خروج الأردن من كأس آسيا، جاء بعدما حقق نتائج رائعة في دور المجموعات بكأس آسيا، متصدرًا لمجموعته، متفوقًا على أستراليا حامل اللقب.

الموضوع التالي:
رانييري ينهار أمام توتنهام للمرة الأولى
الموضوع التالي:
بعد تجديد عقده مع إنتر.. جابي جول يشكر النيراتزوري على ثقتهم به
الموضوع التالي:
تياجو سيلفا يعترف: رابيو انتهى بالنسبة لباريس سان جيرمان
الموضوع التالي:
ديللي آلي ملك الرأسيات في البريميرليج
الموضوع التالي:
زيارة عابرة أم هناك شيء آخر.. أنطونيو كونتي حاضرًا لمشاهدة مباراة فولهام وتوتنهام
إغلاق