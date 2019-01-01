مدرب الأردن: لن نتهاون أمام فلسطين وجاهزون للفوز

المدير الفني لمنتخب الأردن يؤكد على أنه سيلعب من أجل الفوز فقط أمام فلسطين

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد البلجيكي فيتال بوركيلمانز، المدير الفني للمنتخب الأردني، على أن فريقه جاهز لمواجهة فلسطين، في كأس أمم آسيا.

المنتخب الأردني سيواجه نظيره الفلسطيني مساء غدٍ الثلاثاء، بالجولة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الثانية، ببطولة كأس آسيا المقامة بالإمارات.

بوركيلمانز قال خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "جاهزون لخوض الديربي الكبير أمام منتخب فلسطين، من أجل إثبات جاهزيتنا للدور المقبل بكأس آسيا".

مدرب الأردن أشار إلى أن فريقه لن يتهاون خلال لقاء فلسطين، حيث قال: "من غير الممكن التهاون أمام الخصم الذي نحترمه بشدة".

وتأهل المنتخب الأردني إلى دور الـ16 بكأس آسيا، بعد الفوز على أستراليا وسوريا، حيث يحاول السيطرة على صدارة المجموعة بالفوز على فلسطين.

المنتخب الفلسطيني يحتاج للفوز، على أمل التأهل إلى الدور الثاني، ضمن أفضل ثوالث في المجموعات.