مدرب الأرجنتين يشجع لاوتارو على اللعب مع ميسي ويحذره من برشلونة!

وجود مارتينيز بجانب ليونيل ميسي أفضل له وسيطور مستواه..

صرح ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين بأن لعب لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر الإيطالي بجانب ليونيل ميسي سيكون أفضل له وسيطور مستواه بكل تأكيد.

وارتبط صاحب الـ 22 عامًا بالانتقال للعب في صفوف برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية.

من لاوتارو إلى كافاني وفيرنر .. سوق الانتقالات يرفع شعار الدومينو

المزيد من الفرق

حيث ناقش سكالوني مستقبل لاوتارو قائلًا لـ TyC Sports :" إذا لعب مع ميسي فهو أفضل ، ولا شك أنه بعد ذلك سيسعى إلى القتال من أجل ضمان مشاركته بشكل أساسي كما فعل في إنتر".

وتابع "يجب أن نكون هادئين. إذا قام بتغيير الأندية ، فربما لا يحصل على الفرصة للمشاركة في التشكيل الأساسي ، وهذا لن يؤثر علينا ، طالما كان يحصل على عدد دقائق لعب جيدة.

وأضاف "لديه مستقبل كبير ولكن لا يزال لديه الكثير ليقدمه".

يذكر أن مارتينيز قد سجل هذا الموسم 16 هدفاً في 31 مباراة مع الإنترفي جميع المسابقات.