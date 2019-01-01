مدرب الأرجنتين عن استبعاد إيكاردي: لدينا المجموعة الأفضل

هل كان الاستبعاد فنياً بحتاً كالعادة؟

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

برر ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين استبعاد ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان من قائمة المنتخب لكوبا أمريكا 2019 المقامة في البرازيل، بامتلاكه لمجموعة أفضل في الوقت الراهن.

وقال سكالوني في مؤتمر صحفي:"نؤمن أن هؤلاء هم أفضل لاعبين نملكهم في الوقت الحالي، البعض خرج بسبب الإصابة ولكنهم كانوا دائماً في الاعتبار".

وأضاف:"حين يكون لديك الكثير من اللاعبين الجيدين للاختيار، هناك دائماً بعض الشكوك، من الصعب تفسير كل شيء، ولكن القرار النهائي دائماً ما يكون لأجل مصلحة الفريق".

وأوضح:"نحن نعاني حين نضطر لترك اللاعبين خارج القائمة، إنه عملنا، ولكنه ليس سهلاً علينا".

وتابع:"نحن مقتنعين أن هؤلاء هم الأفضل في هذه اللحظة، ولدينا الوضوح الكافي بشأن ما نريده والكل يعلم ما هي فكرتنا".

يذكر أن الأرجنتين تبحث عن لقبها القاري الأول منذ عام 1993، حيث خسر الألبيسيليستي نهائي كوبا أمريكا 2015 و2016 على التوالي، بالإضافة إلى نهائي كأس العالم 2014.