مدرب اتحاد كلباء: قادمون من سلسلة هزائم وأتمنى الفوز على العين

المدير الفني لفريق اتحاد كلباء يتحدث عن صعوبة مواجهة العين.

أكد الأوروجوياني خورخي دا سيلفا، المدير الفني لفريق اتحاد كلباء، على أن مواجهة فريقه أمام العين ستكون صعبة، وأنه يسعى للخروج من سلسلة هزائم الفريق الأخيرة.

العين سيواجه اتحاد كلباء، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشر، ضمن منافسات دوري الخليج العربي الإماراتي، مساء يوم الجمعة القادم.

دا سيلفا قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي للمباراة: "سنخوض مباراة صعبة أمام العين، وسنلعب ونحن قادمون من سلسلة هزائم لحقت بالفريق خلال الجولات الماضية".

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المدير الفني لاتحاد كلباء تابع: "علينا الخروج من هذه الوضعية التي نمر بها، ونحقق الفوز على العين، والاستعداد كان جيد وجميع اللاعبين معنوياتهم وتركيزهم عالي".

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المدرب الأوروجوياني أردف: "أتمنى الخروج من مباراة العين بالثلاث نقاط، والجميع يستشعر خطورة وصعوبة المرحلة التي يمر بها الفريق حاليًا".

خورخي اختتم تصريحاته قائلًا: "أثق في جميع اللاعبين على تجاوز هذه المرحلة، والفوز بنقاط المباراة، والجميع متاح وعلى أتم الاستعداد، باستثناء إبراهيم سرحان بسبب عقد قرانه".

وخسر فريق العين الإماراتي أمام نظيره سباهان أصفهان الإيراني بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الثلاثاء، في الجولة الأولى، ضمن منافسات دور المجموعات، بدوري أبطال آسيا.