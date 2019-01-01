مدرب إيفرتون يوضح حقيقة المشادة مع إيمري

ماركو سيلفا يوضح حقيقة مشاداته مع مدرب آرسنال

فيسبوك تويتر محمد عماد

أكد ماركو سيلفا المدير الفني لفريق إيفرتون بأنه لا توجد أي ضغينة بينه وبين أوناي إيمري المدير الفني لفريق آرسنال، وذلك عقب المشادة الكلامية التي وقعت بينهما أثناء المباراة التي فاز فيها إيفرتون على ضيفه آرسنال بهدفٍ دون رد، والتي أقيمت في إطار مباريات الأسبوع الثالث والثلاثين من البريميرليج.

وكان موصطافي لاعب آرسنال قد تدخل بقوة على بيرنارد لاعب إيفرتون أثناء المباراة مما أدى إلى الخلاف بين المدربين.

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ولكن سيلفا قال في تصريحاته بعد المباراة: "كل مدرب يتمنى الأفضل لفريقه، لذلك غلبتنا المشاعر، ولكننا تحدثنا سويًا بعد المباراة والأمور على ما يرام، أود أن أشكر الجماهير على دعمها اليوم وأود أن أقدم لهم ما يستحقون".

كما أضاف مدرب إيفرتون: "نحن سعداء للغاية ونستحق الظفر بالنقاط الثلاث، خلقنا أكثر من فرصة وكنا نستحق تسجيل أكثر من هدف".

يذكر أن آرسنال تراجع للمركز الرابع في جدول ترتيب البريميرليج، بينما يحتل إيفرتون المركز التاسع.