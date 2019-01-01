مدرب إيفرتون: كلوب احتفل أمامنا وكأنه نهائي كأس العالم!

سيلفا جاهز للمناسبة الخاصة في ديربي الميرسيسايد..

أبدى ماركو سيلفا مدرب إيفرتون اعتقاده بالأهمية الكبرى لديربي الميرسيسايد ضد ليفربول، في المباراة المقبلة بالبريميرليج

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وقال سيلفا في المؤتمر الصحفي:"بالنسبة لنا؟ إنها مباراة خاصة للجماهير والمدينة".

وأضاف:"بالنسبة لي لا أرى أي فارق، لقد أدرت آخر ديربي هنا في ديسمبر الماضي".

وأوضح:"ما شعرت به أنها كانت مباراة خاصة للفريقين، لقد احتفلوا بهذا الهدف المحظوظ كما لو كانوا في نهائي كأس العالم".

وكان ليفربول قد فاز على إيفرتون ذهاباً في الوقت القاتل بهدف ديفوك أوريجي عقب خطأ شهير للحارس جوردان بيكفورد.