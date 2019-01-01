مدرب إيفرتون: صراع ليفربول ومانشستر سيتي لا يخصنا

رداً على ما يثار عن رغبة جماهير إيفرتون بالخسارة أمام سيتي نكاية في الريدز..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكد ماركو سيلفا مدرب إيفرتون الإنجليزي اعتقاده بأن صراع ليفربول ومانشستر سيتي على لقب البريميرليج لا يخصه، وذلك قبل مواجهته للأخير.

وقال سيلفا:"ما أريده حقاً وما ينتاب شعوري هو ليس سباق اللقب. لا يجب علينا النظر إلى تلك المعركة فنحن نعرف معركتنا".

وأضاف:"ما هو مؤكد أن جماهيرنا تريد فوزنا بالمباراة، وفي تلك اللحظة لا يوجد فريقان يقاتلان وحدهما لأجل اللقب".

وأوضح:"هناك العديد من المباريات لتُلعب هذا الموسم، لا شيء سيُحسم في تلك المباراة ضد سيتي".

يذكر أن العداء التاريخي بين ليفربول وإيفرتون، دفع بعض الجماهير إلى تمني خسارة فريقها لحساب خسارة الريدز للدوري.