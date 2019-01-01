مدرب إسبانيول: لا أهتم ببيكيه وتصريحاته الغير منطقية

خوان فرانشيسك الشهير بروبي المدير الفني لفريق إسبانيول يؤكد أنه غير مهتم بتصريحات بيكيه الساخرة من فريقه قبيل ديربي كتالونيا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب خوان فرانشيسك المدير الفني لفريق إسبانيول - الشهير بروبي - عن عدم اهتمامه بالرد على تصريحات نجم برشلونة جيرارد بيكيه الساخرة من فريقه.

جاء هذا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، حيث أكد روبي أنه لا يحبز الرد على بيكيه وتصريحاته، ويريد التركيز فقط على فريقه وما سيقدمه في المباراة.

وقال روبي: “هذا هو المؤتمر الصحفي الثاني الخاص لي قبل الديربي، وفي كل واحد يجب أن أتحدث عن بيكيه، لا أشعر أننا نهتم بتلك الأحاديث في غرفة الملابس، كل ما نركز عليه هي المباراة".

بيكيه قد يعود للمشاركة الدولية مع منتخب كتالونياhttps://t.co/cEo6kVxma0 — Nabd - Goal SA (@sa_nabd) March 14, 2019

وأضاف: "كما يرى النادي فبعض القيم لدينا أهم من الأموال والأمور الاقتصادية، مثل التواضع وتاريخنا الكبير، أنا هنا لا أرد على بيكيه، لقد تلقيت أكثر من خمس أسئلة عنه ولا أهتم بهم".

وأكمل: "نحن في إسبانيول نرتقي فوق تلك الأحاديث اللا منطقية، كل ما أهتم به هو تسجيل إسبانيول للأهداف، حتى لا أهم من سجلها".

بيكيه يمدح ميسي ويسخر من ريال مدريد وإسبانيول وإبراهيموفيتش

جدير بالذكر أن بيكيه كان قد سخر من إسبانيول في برنامج تلفزيوني كوميدي وأكد أنه يملك أموال أكثر من تلك التي يضعها الفريق الخصم كميزانية للعام الجاري.