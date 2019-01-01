مدرب إسبانيول: أنصحكم بالاستمتاع بميسي طالما لا يزال في الملعب

خوان فرانشيسك الشهير بروبي المدير الفني لفريق إسبانيول يشيد بكرة القدم التي يقدمها الأرجنتيني ليونيل ميسي رفقة برشلونة في الأعوام الأخيرة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشاد خوان فرانشيسك الشهير بروبي المدير الفني لفريق إسبانيول بما يقدمه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع فريقه برشلونة في السنوات الماضية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها روبي عقب ديربي كتالونيا، وأكد خلالها أن ميسي لاعب فريد من نوعه ويستحق المكانة التي يحتلها في الوقت الحالي.

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وقال روبي: "أنصحكم أن تستمتعوا بميسي طالما لا يزال يلعب كرة القدم، هو لاعب فريد من نوعه وعندما يرحل ستشعرون بالفارق".

وأضاف: "لقد كنت محظوظًا لمشاهدة يلعب كرة القدم - في إشارة لأيامه عندما كان مساعدًا لتيتو فيلانوفا - كمدير فني لمدة عام كامل".

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وأكمل: "لقد لعبنا مباراة جيدة على المستوى الدفاعي، ولم نلعب بشكل جيد هجوميًا، واستقبال ذلك الهدف من الركلة الثابتة كان سيئًا بالنسبة لنا، لكننا كنا نعرف أن اللقاء سيكون صعبًا".

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد حقق الفوز بالأمس على كامب نو بهدفين نظيفين أمام نظيره إسبانيول في مباراة كان رجلها الأول ليونيل ميسي بعد تسجيله لكلا الهدفين.