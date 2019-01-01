مدرب إسبانيا: ميسي الأفضل وبرشلونة لم يفقد هويته مع فالفيردي

تعرف على تصريحات روبرتو مورينو حول ميسي وفالفيردي

دافع روبرتو مورينو، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، عن هداف برشلونة التاريخي ليونيل ميسي مؤكدًا أنّه الأفضل على الإطلاق، كما أوضح أن النادي الكتالوني لم يفقد هويته مع المدرب إيرنستو فالفيردي.

مورينو تولى تدريب إسبانيا بعد استقالة لويس إنريكي لأسباب شخصية.

وقال المدير الفني الجديد لمنتخب إسبانيا في تصريحات لصحيفة "سبورت": "برشلونة دائمًا كان له تأثير كبير على اختيار المنتخب وكذلك لاعبو ريال مدريد وبالطبع أتمنى أن توجد أكثر من أكاديمية تمتلك القدرة على اكتشاف مواهب تلعب بفلسفتنا".

وتابع: "فالفيردي يقوم بأفضل ما لديه لأجل مساعدة الفريق على الفوز ونحن نعرفه جيدًا وسجله يشهد على إنجازاته ولا يزال الفريق يقدم كرته المعتادة ويسيطر على الكرة ويضغط على الخصم".

مورينو أشار إلى أنّ برشلونة فريق بطل وقادر على حصد الألقاب سواء مع بيب جوارديولا أو لويس إنريكي أو فالفيردي مؤكدًا أنّ وصول النادي الكتالوني لقمته رفقة مدرب مانشستر سيتي الحالي.

وواصل: "لا يوجد تفسير منطقي لما حدث مع برشلونة في روما أو ليفربول ولكن هذه الأمور تحدث في كرة القدم وأرى أنّ الأمر يتعلق بصورة أكبر بالحالة الذهنية للاعبين".

وأردف: "ليونيل ميسي هو الأعظم على الإطلاق ورغم أنني لم أرى بيليه أو دييجو مارادونا ولكن ما يقدمه البرغوث في التدريبات أمر عظيم ويستحق الكثير من الإشادة على ما يقدمه في كرة القدم".

واختتم :"أحترم لويس فان جال كثيرًا ولكني لا أراه المسؤول عن خسارة برشلونة لدوري أبطال أوروبا الأمر فقط يحتاج إلى تنظيم جيد لطريقة اللعب وتحسين وضعية الفريق ككل".

جدير بالذكر أنّ فان جال انتقد ميسي باعتباره لاعبًا فرديًا وهو السبب في خسارة برشلونة للأبطال خلال السنوات الأخيرة.