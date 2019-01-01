مدرب أياكس: يوفنتوس سيشعر بغياب كيليني ونريد لقاء رونالدو

أياكس مستعد للقاء يوفنتوس وعينه على مفاجأة

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

يؤمن المدير الفني الهولندي أريك تين هاج، لأياكس الهولندي، أن يوفنتوس الإيطالي سيشعر غدًا بغياب مدافعه جورجيو كيليني.

وسيغيب قائد السيدة العجوز عن المشاركة بسبب إصابة في الساق، بينما يعود رونالدو ودوجلاس كوستا وكاسيريس للتواجد في القائمة.

وقال الهولندي في المؤتمر الصحفي: "نحن نركز على يوفنتوس، نريد أن نلعب بجودة والقيام بالأفضل، نحن في قمة الدوري ونريد الفوز باللقب، لكن غدًا صراع منفصل، لن يكون نفس اللقاء كمواجهة ريال مدريد بل سنلعب بنفس الأسلوب".

وعن عودة رونالدو للقائمة بعد غياب دام أسبوعين: "نحن سعداء بتواجده، لأننا نريد دائمًا لقاء الأفضل، غياب كيليني سيتم الشعور به لأنه لاعب مهم للبيانكونيري وبالرغم من هذا أليجري لديه عدة لاعبين لتعويضه".

ويعد هذا هو الظهور الأول لأياكس في ربع نهائي دوري الأبطال منذ 2003، حيث خسر وقتها من ميلان الإيطالي بنتيحة 3-2.

وواصل المدرب: "منذ سنوات وجد أياكس طريقة في العودة كفريق قوي والأهم في أوروبا، لدينا ميزانية صغيرة وهذا ما تسير به كرة القدم الآن، الدوري الهولندي ليس الأفضل، لذلك منافسة المستويات للفرق الأخرى صعبة".

وتابع: "فلسفتنا هي ضم أصحاب الخبرات مع الشباب من أجل منحهم التوازن كذلك في المستوى الأوروبي، دي يونج ودي ليخت نحن نتحدث عن لاعبين استثنائين، لكن اعتقد أنهم قادرين على اللعب في مستويات أعلى".

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وأتم: "غدًا سنواجه يوفنتوس، وسنرى ماذا سيحدث، الأهم لأياكس العودة للمستويات الأوروبية، الأمر أكثر تعقيدًا إذا كنت من دولة صغيرة مثل هولندا، كل عام دائمًا يصل الكبار أنفسهم، لكن من الرائع رؤية مفاجأت ونحن سعداء لتواجدنا في الموسم الحالي".

وكان أياكس قد تفوق على ريال مدريد في دور الـ16 وأخرجه بنتيجة 5-3، وقدم نتائج جيدة أمام بايرن ميونيخ بدور المجموعات.