مدرب أياكس: لا نحتاج لتحفيز من أجل أهم مباراة على ملعبنا

إيريك تين هاج واثق من حظوظ فريقه في العبور لنهائي دوري أبطال أوروبا

فيسبوك تويتر محمد عماد

أعرب إيريك تان هاج المدير الفني لنادي أياكس أمستردام الهولندي عن ثقته في حظوظ فريقه في خطف بطاقة التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام هوتسبر.

وقال مدرب أياكس: "نعم سنلعب تلك المباراة وهدفنا هو الفوز بكل تأكيد، هذا ما نهدف إليه دائمًا، ألا نعتمد على نتيجة الذهاب لكي نقدم أفضل مستوياتنا، نعم نحن الآن بمستوى رائع".

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وأردف: "نتيجة التقدم في الذهاب لا تعني أي شيء، علينا تكرار الفوز في ملعبنا وسط جماهيرنا، إنها أهم مباراة في الموسم بكل تأكيد".

واختتم قائلا: "فريق توتنهام يمتلك جودة عالية وهو أحد الكبار في الدوري الإنجليزي الممتاز، لذلك علينا احترامهم ونقدم أفضل ما لدينا ضدهم".

يذكر أن أياكس كان قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدف نظيف سجله فان دي بيك.