مدرب أياكس: لا توجد أي فرصة لبقاء دي ليخت معنا

مدرب الفريق الهولندي يعلن رحيل مدافعه في الصيف القادم

أكد إيريك تين هاج المدير الفني لأياكس أمستردام الهولندي، أن فرصة بقاء لاعبه ماتياس دي ليخت بالفريق تبدو معدومة تماماً.

صاحب الـ19 عاماً جذب أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة، بعد تألقه مع أياكس هذا الموسم محلياً وأوروبياً.

الصراع محتدم بين بايرن ميونيخ وبرشلونة ويوفنتوس من أجل التعاقد مع الدولي الهولندي، والذي يمضي الأسابيع الأخيرة مع فريقه.

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وقال تين هاج في تصريحات صحفية:"لا توجد أي فرصة لبقاء دي ليخت في أياكس موسم آخر".

وأضاف:"هناك العديد من الأندية المهتمة بالتعاقد معه، سيرحل عنا في الصيف ولا أعلم أين سينتقل بايرن ميونيخ أم برشلونة".

ويرى برشلونة دي ليخت هو الخليفة الأنسب لتعويض نجمه جيرارد بيكيه، نظراً للإصابات المستمرة للفرنسي صامويل أومتيتي.

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وعلى جانب آخر يطمح بايرن في اقتناص الصفقة، تمهيداً لصيف تاريخي للنادي البافاري، الذي يطمح لتدعيم صفوفه بمختلف المراكز.

يذكر أن أياكس تخلى في يناير الماضي عن نجم وسطه فرينكي دي يونج، والذي انضم لبرشلونة بـ75 مليون يورو.