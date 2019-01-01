مدرب أياكس: توتنهام فريق رائع ونؤمن بحظوظنا رغم ضعف الموارد

قبل المواجهة بينهما في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

أبدى إيريك تين هاج المدير الفني لأياكس أمستردام، إعجابه بتوتنهام، قبل المواجهة التي ستجمع بينهما في دوري أبطال أوروبا.

أياكس واصل مفاجأته في الأبطال، بعد التغلب على يوفنتوس 2/1 بإياب دور الثمانية ليصل إلى نصف النهائي.

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وعلى الجانب الآخر أقصى توتنهام نظيره الإنجليزي مانشستر سيتي، ليضرب موعداً مع نظيره الهولندي نهاية إبريل الجاري.

وقال تين هاج عن منافسه المقبل:"في البداية التواجد بنصف نهائي الأبطال إنجاز عظيم جداً، سنواجه خصماً رائعاً وتحدي كبير لنا".

وأضاف:"إذا نظرت لأي نادي هولندي والموارد المالية المتاحة لنا، ستجدنا دائماً الخصم صاحب الحظوظ الأقل".

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وتابع:"الموقف حدث أمام ريال مدريد ويوفنتوس ولكن وثقنا بأنفسنا وكان لدينا إيماناً بحظوظنا في أصعب الأوقات".

وعن الانتقادات الموجهة له:"الأمر لا يتعلق فقط بالمدح، نعم هناك هجوم عنيف ضدي عندما لا تسير الأمور على ما يرام".

وتأتي تصريحات تين هاج، قبل مواجهة أياكس مع جرونينجين، حيث يلعبها وهو في الصدارة بـ74 نقطة بفارق الأهداف عن أيندهوفن الثاني، بعد مرور 30 جولة.