مدرب أنجيه: رشيد عليوي مريض بشدة والسرية الطبية تمنعني من الإفصاح بالمزيد

الغموض يزيد حولة حالة رشيد عليوي

شرح ستيفان مولان المدير الفني لنادي أنجيه الفرنسي أسباب غياب لاعبه الدولي المغربي رشيد عليوي عن الفريق مؤكدًا أنه مريض بشدة ولكنه لا يستطيع توضيح المزيد حول مرضه.

وقبل يومين من الرحلة إلى نانت، سيتعين على ستيفان مولان الاستغناء عن خدمات أحد أفضل عناصره على الإطلاق، حيث غاب رشيد عليوي مرة أخرى عن التدريبات لمدة يومين.

وبخصوص ذلك الغياب المتكرر وضح المدير الفني للنادي الفرنسي أن السبب هو مرض شديد ولكنه لم يفصح المزيد حول التفاصيل بسبب السرية الطبية.

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وقال: "رشيد عليوي؟ إنه مريض بشدة مرة أخرى. أتوقف عند هذا الحد لأن السرية الطبية تمنعني من قول المزيد حول حالته وطبيعة ما يمر به"

وأوضح فني منظمة شنجهاي للتعاون، وبحسب المعلومات الواردة من منطقة ويست فرانس، فإن الشاب البالغ من العمر 28 عامًا دخل المستشفى منذ صباح أمس الخميس.

وشكل عليوي مصدر قلق جديد للشخص الذي كان غائبًا بالفعل لفترة طويلة من يوليو إلى سبتمبر لأسباب لا تزال غير معروفة حتى يومنا هذا، ويبدو أن هناك شيئًا قاسيًا.

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يذكر أن الدولي المغربي رشيد عليوي قد انضم إلى صفوف فريق أنجيه الفرنسي صيف العام الماضي، قادمًا إليه من فريق أولمبيك نيم الفرنسي