مدرب أرسنال الأسبق يقترح مركز جديد لأوزيل

وتحدث أيضًا عن رحيل رامسي

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

قال جورج جراهام، لاعب أرسنال وتشيلسي ومانشستر يونايتد الأسبق، بأن الألماني مسعود أوزيل، صانع ألعاب أرسنال الإنجليزي يفتقد للسلوك ويبحث عن المزيد منه.

اللاعب البالغ 30 عامًا، لم يظهر بالشكل المطلوب منه الموسم الجاري، حيث تفاوت أداءه بين صعود وهبوط مع أرسنال، عقب اعتزاله اللعب دولياً ببداية الموسم.

وقال جراهام: "عندما كنت مدرباً، كنت أجلب باتريك فييرا وإيمانويل بوتي وسأضع مسعود أوزيل في المنتصف، أنه رجل يفضل الاستحواذ، لا سؤال في هذا، إذا جعلت يعمل قليلًا بدون استحواذ، سيكون لاعب رائع".

وتابع في حديثه للوف سبورت راديو: "كرة القدم الحديثة، عليك اللعب عندما تمتلك الكرة وبدونها، تلك الطريقة الحديثة، عليه العمل أكثر مع سلوك بدني في الملعب".

وأردف عن الألماني: "أنه لن يطير في الالتحامات مثل جرايم سونيس، الذي كان ممتاز بالكرة لكن قوي بدونها، لا أحد دون أوزيل يستطيع فعل هذا، عندما يفقدون الكرة، عليهم العودة مجددًا لشكل الفريق".

وعن رحيل الويلزي آرون رامسي لصفوف يوفنتوس، وتألقه قبل الرحيل: "الأندية عادة، قبل عامين من نهاية العقد، تجلس وتتحدث، وتحدد إذا كان اللاعب سيبقي أم سيرحل، بالطبع أنه خطأ كبير لرحيل رامسي، يمتلك الجودة، خاصة في الشق الهجومي".

وأتم: "أنه ليس الأفضل في استرجاع الكرة، لكنه يسجل الأهداف ويعرف الزيادة الهجومية، وليس بالضرورة يدافع".

ويبحث أرسنال والذي يمتلك مباراة مؤجلة، فرصة اقتناص المركز الثالث المؤهل لدوري الأبطال، على حساب توتنهام ومانشستر يونايتد وتشيلسي.