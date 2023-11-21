مدربه في البرتغال: رونالدو لا يزال كما كان بعمر 18 عامًا!

إشادة واجبة من المدرب الإسباني..

تحدث الإسباني روبرتو مارتينيز مدرب البرتغال عن نهم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي لا يتوقف لتسجيل الأهداف.

ورغم أن رونالدو لم يسجل أي هدف في التوقف الدولي الأخير الذي انتهت فيه تصفيات يورو 2024، متوقفًا عند الرقم 10 منذ بدء هذه التصفيات، إلا أن مارتينيز يثمن كثيرًا العمل الذي يقوم به "الدون".

وقد أضاع رونالدو العديد من الفرص السانحة في مباراة أيسلندا الأخيرة، وفشل في إضافة هدف ثالث للبرتغال بعد أن تقدم زميلاه برونو فيرنانديش وريكاردو هورتا بهدفين.

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وقال مارتينيز: "إنه يتحلى بنفس النهم لإحراز الأهداف في الوقت الراهن، كما كان بعمر 18 عامًا، إنه قدوة فعلية".

وأردف: "إنه يستطيع دائمًا أن يوجد في الأماكن الأفضل لإحراز الأهداف، ويعرف كيف يضع نفسه في هذه المواقف".