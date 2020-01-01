مدة تمديد العقود وعائق أمام اللاعبين الرافضين .. 12 قرارًا من لجنة الاحتراف بالسعودية

لجنة الاحتراف تضع للأندية خارطة الطريق للفترة المقبلة

عقدت لجنة الاحتراف التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأحد، اجتماعًا عن بعد، لمناقشة عدد من الملفات المهمة، المتعلقة بعقود اللاعبين، قبل عودة النشاط الرياضي بشكل رسمي.

وزارة الرياضة السعودية برئاسة عبد العزيز بن تركي الفيصل، أعلنت قبل أيام أن الفرق ستعود لتدريباتها بمقرات الأندية بدايةً من 21 من يونيو الجاري، على أن يكون بداية عودة المباريات بدايةً من 14 أغسطس المقبل. (طالع التفاصيل)

وأصدرت اللجنة عقد اجتماعها 12 قرارًا جاءوا كالتالي:

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1- على النادي واللاعب القيام بعمل اتفاقية على تمديد العقد الاحترافي إلى 15 سبتمبر بالنسبة للأندية المشاركة في دوري المحترفين، أما بالنسبة للمشاركين في كأس الملك فتمدد عقود لاعبيها إلى 5 أكتوبر المقبل، على أن يكون تمديد العقد بنفس قيمة الأجر الشهري لعقد اللاعب الحالي أو أقل، مع الأخذ في الاعتبار من قبل اللاعبين ما يمر به النادي من ظروف مادية صعبة بسبب جائحة كورونا.

2- على النادي تقديم طلبات تمديد عقود اللاعبين المحترفين من خلال نظام مطابقة الانتقال المحلي مع إرفاق اتفاقية تمديد العقد، على أن يكون تاريخ اتفاقية تمديد العقد قبل تاريخ نهاية العقد المراد تمديده.

3- لا يحق لأي نادٍ ضم وإشراك اللاعب المحترف، الذي انتهى عقده ورفض التمديد مع ناديه المسجل به للموسم الحالي في المعسكرات والتدريبات الجماعية والانفرادية إلا بعد انتهاء الموسم الحالي، وفي حال ثبوت مخالفة ذلك سيتم معاقبة النادي حسب المادة 64 من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم.

4- لا يحق للاعب المحترف الذي انتهى عقده ورفض التمديد مع ناديه المسجل به للموسم الحالي الالتحاق والمشاركة مع أي نادٍ غير ناديه المسجل به للموسم الحالي في المعسكرات والتدريبات والجماعية والانفرداية إلا بعد انتهاء الموسم الحالي، وفي حال ثبوت مخالفة ذلك سيتم معاقبة اللاعب حسب المالدة 62 من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم.

5- لا تنطبق الفقرات (1، 2، 3) الواردة أعلاه على اللاعب الذي لا يرغب ناديه الحالي بتمديد عقده.

6- على النادي المعير والمستعير واللاعب القيام بعمل اتفاقية على تمديد عقد الإعارة إلى نهاية الموسم الحالي.

7- على النادي تقديم طلبات تمديد عقود الإعارة للاعبين المحترفين من خلال نظام مطابقة الانتقال المحلي مع إرفاق اتفاقية تمديد عقد الإعارة، على أن يكون تاريخ اتفاقية تمديد عقد الإعارة قبل تاريه نهاية عقد الإعارة المراد تمديده.

8- لا يحق للنادي المعير طلب مبلغ إضافي من النادي المستعير على تمديد عقد الإعارة.

9- في حال انتهاء عقد اللاعب مع ناديه المعير وانتهاء عقد الإعارة، فإنه بإمكان النادي المعير تمديد عقد اللاعب ومن ثم تمديد عقد الإعارة مع النادي المستعير إلى نهاية الموسم الحالي.

10- في حال رفض اللاعب تمديد عقد الإعارة فإن النادي المعير يتحمل 30% من الأجر الشهري للاعب بشكل استثنائي إلى حين انتهاء الموسم الرياضي الحالي، علمًا بأن اللاعب لن يتم إعادة اسمه في كشوفات النادي المعير إلا بعد انتهاء الموسم الحالي، وبداية فترة التسجيل للموسم القادم.

11- في حال رفض النادي المعير تمديد عقد الإعارة فإنه يتحمل الأجر الشهري للاعب من نهاية عقد الإعارة، علمًا بأن اللاعب لن يتم إعادة اسمه في كشوفات النادي المعير إلا بعد انتهاء الموسم الحالي، وبداية فترة التسجيل للموسم القادم.

12- فيما يخص تعديل تواريخ بداية ونهاية عقود اللاعبين المحترفين التي تم إبرامها للموسم القادم 2020-2021 يتم تعديل بداية ونهاية تواريخ العقود بما يتناسب مع بداية فترات التسجيل للموسم القادم.