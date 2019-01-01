مدافع ولفرهامبتون: أعشق ليفربول ولكن لا بديل عن الفوز

قبل الجولة الحاسمة والأخيرة من البريميرليج

أصر كونر كودي مدافع نادي ولفرهامبتون، أنه سينسى العلاقة الجيدة التي تجمعه بليفربول في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

كودي بدأ مسيرته في أكاديمية ليفربول، قبل الوصول إلى ولفرهامبتون، لتشاء الظروف بمواجهة مصيرية أمام الريدز على صراع لقب البريميرليج.

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اللاعب أكد أنه سيسعى للفوز فقط، ولن يفكر في العلاقات الطيبة التي تربطه بفريقه السابق.

وقال كودي في تصريحات صحفية:"لا يوجد أي سبب يمنعنا من أداء وظيفتنا على أنفيلد".

وأضاف:"لعبنا بطريقة جيدة جداً هذا الموسم، عانينا من بعض اللحظات الصعبة، ولكن سنحاول تقديم أفضل نهاية ممكنة".

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وتابع:"في كل أسبوع أنظر لليفربول وأتمنى فوزهم بالدوري لأنهم يقدمون مستوى مميز جداً في هذا السباق المحتدم".

واستكمل:"معظم أصدقائي من حملة التذاكر الموسمية في ليفربول، كبرت وأنا أشجع هذا النادي، ولكني الآن ألعب للفرهامبتون ولا يوجد في ذهني سوى الفوز".

يذكر أن ليفربول يخوض مباراة الغد ضد ولفز، وهو في المركز الثاني بجدول البريميرليج، بفارق نقطة عن مانشستر سيتي الذي يلعب خارج ملعبه ضد برايتون.