مدافع موناكو يودع ناديه قبل الانتقال لميلان

أول أعمال كشاف الروسونيري الجديد جيفري موكاندا بالميركاتو الشتوي الحالي

ألمح ليروي أباندا لاعب موناكو، لانتهاء رحلته مع النادي الفرنسي تمهيداً لخوض رحلة جديدة بالدوري الإيطالي.

أباندا كتب رسالة عبر حسابه على موقع إنستجرام، مودعاً فيها موناكو وجماهيره بعد تجربته معهم.

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موقع "كالتشيو ميركاتو" أكد أن صاحب الـ18 عاماً وقع على عقد مع ميلان الإيطالي حتى 2023.

ولم يتبين حتى الآن إمكانية انتقال اللاعب للروسونيري في شهر يناير الجاري أو الانتظار حتى الصيف.

الفشل ليس خطأ دائمًا فـ"ببساطة" يمكن أن يكون هو أفضل ما يمكن عمله تحت ظروف معينة، الفشل الحقيقي هو التوقف عن المحاولة.



💢 كوبا أمريكا تنتظرك.. من فضلك لا تدير ظهرك مُجددًا !🚶‍♂️ pic.twitter.com/e1NsJRkPZX — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 24, 2019

اللاعب الشاب تألق بشكل لافت مع منتخب فرنسا بكأس الأمم الأوروبية للشباب، حيث سجل هدفين وصنع 3 في 10 مباريات.

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ويتفوق بذلك ميلان على نظيره الإيطالي يوفنتوس، في التعاقد مع أباندا الذي يجيد اللعب كظهير أيسر.

ويعتبر أباندا هو اللاعب الأول الذي يتعاقد معه ميلان بناء على توصية رئيس الكشافة الجديد جيفيري موكاندا.