الدوري الأوروبي

مدافع مانشستر يونايتد يهزم السرطان ويظهر أمام سوانزي

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Getty
أنباء سعيدة لجماهير الشياطين الحمر

عاد ماكس تايلور مدافع مانشستر يونايتد للمشاركة مرة أخرى في المباريات، بعد نجاحه في الفوز بمعركته مع مرض السرطان.

تايلور ابتعد عن الملاعب منذ بداية هذا العام، بعد اكتشاف المرض وخضوعه للعلاج الكيميائي من أجل التعافي.

مانشستر أعلن في سبتمبر الماضي أن تايلور يستجيب بشكل جيد جداً مع العلاج وسيعود للتدريبات.

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وبالفعل ظهر صاحب الـ19 سنة مرة أخرى بقميص الشياطين الحمر، وشارك في فوز الفريق الرديف على سوانزي سيتي أمس الإثنين بنتيجة 4/1.

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وقال المدافع الشاب بعد مشاركته بموقع "تويتر":"يا له من شعور باللعب مرة أخرى بجانب زملائي وتحقيق الفوز".

ويتواجد تايلور بمانشستر يونايتد منذ عام 2014، وقام بتوقيع عقده الاحترافي الأول في فبراير 2018.

 

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