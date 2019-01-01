مدافع مانشستر يونايتد السابق يفتح النار على بوجبا

يتمنى التخلص منه عاجلاً وليس آجلاً

كتب | عادل منصور | فيس بوك | تويتر

وصف مدافع مانشستر يونايتد السابق جونثان سيبكتور، لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا، بالمقلق، وذلك بسبب سلوكه الذي لا يروق لمشجعي الشياطين الحمر.

وتحول بطل العالم لمادة دسمة لدى وسائل الإعلام، على خلفية تصريحاته المثيرة للجدل، بداية بما قاله عن رغبته في العمل تحت قيادة مواطنه زين الدين زيدان في فريق واحد، قبل أن يُصّعد لهجة التمرد، بالاعتراف علنًا بحاجته للبحث عن تحد جديد.

حتى وكيل أعماله مينو رايولا لا يفوت نصف فرصة لتحديث الأنباء عن مستقبل موكله، ودوما يعتمد وضع الإدارة في موقف محرج أمام الجماهير، بتلميحات عن إجبار اللاعب على البقاء رغمًا عنه، والجميع داخل النادي يعرف جيدًا أنه يرغب في الرحيل –بحسب تعبيره في آخر ظهور إعلامي-.

خطأ كان سيغير مجريات المباراة 👀pic.twitter.com/ehSUP50iaJ — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 10, 2019

وهذه الدراما، لم تروق للاعب الأمريكي السابق في صفوف الشياطين الحمر سبكتور، وفي حديثه مع " AmericanGambler.com" قال عن أزمة بوجبا واليونايتد "إنه لاعب رائع، لكنه غادر النادي من قبل ويبدو أنه يتطلع لوضوح لفعل ذلك مرة أخرى".

وأضاف "أشك في بقاء هذا النوع في النادي لأنه مقلق"، معتبره من النوع الذي يبحث دومًا على التنقل بين الأندية الكبرى وليس البقاء مع نادٍ واحد لفترة طويلة، معتقدًا أنه حال وجود الأسطورة سير أليكس فيرجسون في سُدة حكم اليونايتد، لما وافق على بقاء بوجبا، لأنه بحسب وصفه "يزعج الفريق".

وفي الختام، شدد على ضرورة التخلص من اللاعب الفرنسي، ونفس الأمر بالنسبة للمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، لاعتقاده بأن الأخير ليس هدافًا بالفطرة، في العادة يحتاج أكثر من فرصة للتسجيل، وهذا النوع من المهاجمين لا يتناسب مع عملاق البريميرليج، مقترحًا ضم هاري كين، ليعيد إلى الأذهان ما كان يفعله رود فان نيستلروي في بداية الألفية.