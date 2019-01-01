مدافع مانشستر سيتي يرفض مقارنة جوارديولا بأي مدرب آخر

بعد الوصول لـ100 انتصار في البريميرليج

استفاض مدافع مانشستر سيتي أولكسندر زينتشينكو في مدح مدربه الكاتالوني بيب جوارديولا، واصفًا إياه بالمدرب الأفضل على مستوى العالم.

وجاءت إشادة الظهير الأيسر، بعد إنجاز الفيلسوف الأخير، بوصوله لانتصاره رقم 100 مع السكاي بلوز على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق حامل لقب البريميرليج آخر عامين، الفوز على شيفيلد يونايتد بهدفين نظيفين أمس الأحد، ليصبح بيب أسرع مدرب في بلاد الضباب يصل للانتصار الـ100 في الدوري.

وقال المدافع الأوكراني "بيب جوارديولا مدرب لا يصدق، وبدون شك هو أفضل مدير فني على وجه الأرض".

وأضاف "بالنسبة لي. فالشيء الأكثر أهمية أنه يعرف الأشياء الصحيحة، ودائمًا يخبرني بذلك في الوقت المناسب، وعلى مستوى التكتيك، فالطبع هو لا يصدق في ذاك الأمر".

وعن أزمته مع إصابته في سبتمبر، والتي على إثرها اضطر للخضوع لعملية جراحية، وذلك بالتزامن مع خروج لابورت وليروي ساني من حسابات جوارديولا بداعي الإصابة، قال "في الحقيقة لم أكن أتوقع أنها إصابة تستدعي أي تدخل جراحي، وقد أصبت من تلقاء نفسي، لم يمسسني أحد، وحدث ذلك في التدريبات قبل مواجهة كريستال بالاس".

وختم حديثه "أجرينا فحصًا بعد ذلك، وتقرر خضوعي لعملية جراحية، لم يكن الأمر بالغ الخطورة، والآن أشعر أنني على ما يرام".