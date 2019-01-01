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كأس الاتحاد الإنجليزي

مدافع ليفربول المراهق يستعد للحصول على مشاركته الأولى

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الهولندي يبلغ من العمر 16 عاماً..

أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أبدى يورجن كلوب مدرب ليفربول إعجابه بمدافعه الشاب الهولندي كي جانا هوفر، الذي تم تصعيده للتدرب مع الفريق الأول قبل مواجهة ولفرهامبتون.

 

وقال كلوب:"إنه لاعب للمستقبل بالتأكيد، ولكن ما سنفعله معه الآن هو شيء لا أعرفه".

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وأضاف:"إنه في السادسة عشر من عمره وسيتم 17 عاماً خلال أيام، وإذا كان جويل (ماتيب) وجو (جوميز) في كامل لياقتهم طوال الوقت ما كان كي-جانا ليتدرب مع الفريق الأول".

وتابع:"من الممتع مشاهدته في التدريبات، إنه لاعب مذهل وشاب ويتحلى بالثقة، وأيضاً لاعب جيد فوق كل ذلك".

ومن المحتمل أن يحصل اللاعب على مشاركته الأولى ضد ولفرهامبتون يوم الاثنين، في دور الـ64 لكأس الاتحاد الإنجليزي.

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