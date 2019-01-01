مدافع سامبدوريا يشعل الصراع بين أندية القمة الإنجليزية

توتنهام وآرسنال ينافسان مانشستر يونايتد على ضم اللاعب يواكيم أندرسن

فيسبوك تويتر محمد عماد

انضم فريق آرسنال إلى توتنهام ومانشستر يونايتد للصراع على الظفر بخدمات مدافع فريق سامبدوريا يواكيم أندرسن في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

اللاعب البالغ من العُمر 22 عامًا هو البديل الأمثل لإدارة توتنهام لحل مكان اللاعب توبي ألدرفيرليد الذي يحيط الغموض بمستقبله داخل قلعة وايت هارت لين.

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كما تضع إدارة نادي مانشستر يونايتد عينها على لاعب سامبدوريا في حال الإخفاق في التعاقد مع خاليدو كوليبالي أو هاري ماجواير أو ميلان سكرينيار.

وفقًا لما ورد في صحيفة كالتشيو ميركاتو فإن آرسنال أيضًا على استعداد لدفع مبلغ يقدر بـ 22 مليون جنيه استرليني للتعاقد مع أندرسن.

يشار إلى أن اللاعب الدنماركي كان قد ارتبط اسمه أيضًا بالانتقال لأندية يوفنتوس وإنتر ميلان وميلان.

يذكر أن أندرسن لم يتلق الاستدعاء للانضمام للمنتخب الدنماركي الأول حتى الآن.