مدافع خيخون: “لا أستطيع الامساك بمسدس لكن أريد الذهاب للحرب”

دفع الشعور بالوطنية مدافع سبورتينج خيخون، فاسيل كرافيتس، إلى إعلانه اعتزام العودة لبلاده أوكرانيا للدفاع عنها ضد الهجوم الروسي.

كرافيتس انضم إلى عدد من اللاعبين الأوكرانيين ممن أبدوا ردود أفعال غاضبة تجاه الأزمة، مثل زينتشينكو والأسطورة شيفتشينكو وغيرهما.

لكن حديث كرافيتس كان حزينًا للغاية بالكشف عن وضع الأسر الأوكرانية في ظل هذه الأزمة.

كرافيتس قال "إنهم يقتلون الناس والمدنيين في المستشفيات، كل هذا خطأ بوتين، لا أريد أن أقول خطأ روسيا، خطأ بوتين".

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وتابع "نحن دولة تريد أن تعيش بسلام، نحن لا نهاجم أحد، أقول الحقيقة، أنا لا أعرف كيف أطلق النار ولا أمسك مسدسًا، ولكنني أريد المساعدة".

وواصل "جميع المطارات مغلقة، لكن إذا احتاج بلدي للجميع للدفاع عنه، سوف أتحدث مع سبورتينج وأغادر إلى هناك".

أما عما تقاسيه أسرته "أنا لا أنام أبدًا، أمي تتصل بي وأسمع صوت إطلاق النار، أنا أتدرب لكنني أفكر في بلدي وعائلتي".

وأتم "زوجتي تبكي 8 أو 10 مرات في اليوم، إنه أمر لا يصدق، إنهم خائفون حتى الموت".

الجدير بالذكر أن كرافيتس صاحب الـ24 عامًا لعب مع كل فرق الفئات السنية لمنتخب أوكرانيا.