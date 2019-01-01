مدافع تشيلسي السابق: ساري يظلم كانتي بمركزه الجديد

يرى أنه واحداً من أفضل اللاعبين في العالم بمركزه الحقيقي

يعتقد روبرت هوث مدافع ليستر سيتي وتشيلسي السابق، أن نجولو كانتي يتعرض للظلم من المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري.

كانتي لعب في مركز لاعب الوسط الارتكاز الذي يميل للناحية اليمنى، عكس مركزه الرئيسي كلاعب وسط دفاعي.

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ورغم هبوط مستوى كانتي الحاصل على كأس العالم الصيف الماضي، إلا أن ساري يعتبر هذا المكان هو الأفضل له، ليمنح زميله جورجينو مهام مركزه.

وقال هوث عن هذا القرار:"ما أعرفه عن كانتي أنه واحداً من أفضل اللاعبين في مركز الوسط المدافع، ومن غير المنطقي دفعه للناحية اليمنى".

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(📽️: @omomani) pic.twitter.com/zFWVuqO7qM — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 27, 2019

وأضاف:"أتفق مع الكثيرين بأن المكان الحالي لكانتي لا يناسبه إطلاقاً".

داني درينكووتر لاعب وسط تشيلسي، سبق وأن زامل هوث في ليستر، ولكنه الآن أصبح حبيساً لدكة بدلاء ساري.

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وعلق المدافع الألماني على ذلك متابعاً:"بالطبع هو يشعر بالحزن لكنه الحال في الأندية الكبيرة، يأتي مدرب يختارك كأساسي وآخر يبعدك تماماً عن التشكيل".

يذكر أن تشيلسي يخوض مواجهة صعبة مساء اليوم الأربعاء، عندما يلاقي توتنهام في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي.