مدافع تركيا: كأس العالم الأخيرة لرونالدو؟ الصعود أهم بالنسبة لي!

أكد شالار سوينجو نجم فريق ليستر سيتي أنه لا يهتم سوى بصعود منتخب تركيا لكأس العالم بقطر 2022 والذي يقام في الشتاء القادم.

جاء هذا في إجابة عن سؤال تم توجيهه له حول البرتغالي كريستيانو رونالدو خصمه في مباراة نصف نهائي الملحق الأوروبي، وخلال تصريحات لصالح "سبورتس كيدا".

وقال سوينجو: "لا أعلم إذا كان ذلك هو كأس العالم الأخيرة بالنسبة لكريستيانو رونالدو أو إذا ما كان سيعتزل، لقد قال أنه يريد اللعب أكثر في تلك الصور التي نشرها عبر الانترنت".

وأضاف: "منتخب تركيا لم يصعد لكأس العالم منذ 20 عامًا، لا أعلم إذا كانت البطولة الأخيرة لرونالدو، لكنها أكثر أهمية بالنسبة لنا".

وأردف: "ستكون مباراة صعبة للغاية، نحن على علم بذلك، وسنلعب بطريقتنا بينما نحن على علم بمكانتنا، وخصمنا هو أحد أهم الفرق في العالم، ولديه العديد من العناصر الرائعة".

وأكمل: "في المباريات الأخيرة قدمنا مستويات طيبة للغاية رفقة المدير الفني الخاص بنا، لنأمل أن نحضر جيدًا للمباراة وأن نحظى بمواجهة جيدة".

جدير بالذكر أن الفائز من مواجهة تركيا ضد البرتغال سيلعب ضد الفائز من مواجهة إيطاليا ضد مقدونيا الشمالية.