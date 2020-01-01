مدافع بيتيس: أصبحت جاهزاً لارتداء قميص برشلونة

يعشق النادي الكتالوني منذ الطفولة بسبب ميسي ورونالدينيو

يعتقد إيمرسون لاعب نادي ريال بيتيس الإسباني، أنه أصبح جاهزاً من أجل الانضمام لبرشلونة، وسط شائعات انتقاله للفريق بالميركاتو الصيفي.

البرازيلي لعب 23 مباراة مع بيتيس هذا الموسم، منذ انتقاله قادماً من أتلتيكو مينيرو في صيف عام 2019 مقابل 12 مليون يورو.

وقال صاحب الـ21 سنة في تصريحات لصحيفة "as" الإسبانية:"كيكي سيتين ومن بعده روبي حاولا إقناعي بالتحسن من الناحية الدفاعية، أحب التقدم للهجوم ولا أجد مشكلة كبيرة، لكن الارتداد للدفاع ليس أمراً سهلاً".

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وأضاف:"حاولت مؤخراً التحسن في هذه الخاصية، لأنني لم أعتاد على هذا الأمر في البرازيل، غلق المساحات والجوانب التكتيكية تحدث في أوروبا أكثر من أي مكان آخر".

وتابع:"الآن أشعر بالجاهزية ولا أخشى الانتقال إلى برشلونة، وتمثيل المنتخب البرازيلي، حلمت باللعب لهم منذ الصغر وأحببت هذا الفريق ونجومه الكبار مثل ليونيل ميسي وإيريك أبيدال ورونالدينيو وداني ألفيس".

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جدير بالذكر أن صفقة انتقال إيمرسون لبيتيس، تضمن وجود أحد الشروط الذي يسمح لبرشلونة ضم اللاعب بقيمة مبدئية تصل لـ6 مليون يورو في صيف 2021، ولكن سيتين الذي عمل به من قبل يريد الحصول على خدماته بالميركاتو الصيفي القادم.