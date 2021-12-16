مدافع برشلونة يتخذ قراره النهائي بشأن الرحيل في يناير

كشفت تقارير صحفية، أن سيرجينو ديست، مدافع برشلونة، اتخذ قراره النهائي بشأن مستقبله مع فريقه خلال الفترة المقبلة، بعد الأنباء التي ترددت بشأن رحيله.

وعانى المدافع الأمريكي من العديد من الإصابات أبعدته عن المشاركة مع الفريق الكتالوني هذا الموسم وفقد الكثير من مستواه، وأصبحت مشاركته مع الفريق مهددة بعد وصول المدافع المخضرم داني ألفيش للفريق.

وبحسب ما ذكرته التقارير الصحفية، فإن اللاعب الشاب قد يخرج من صفوف برشلونة في الصيف المقبل، بسبب تراجع مستواه ولتوفير بعض السيولة لحل جزء من الأزمة المالية التي يمر بها الفريق.

ولكن وفقًا للتقرير الذي نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن ديست لا يفكر في الخروج من برشلونة وسيواصل العمل بجد خلال الفترة المقبلة لاستعادة مستواه ليكون جزء من تشكيلة الفريق الأساسي، ويرفض الرحيل في يناير.

وأشار التقرير إلى أن اللاعب قد يفكر في الرحيل عن صفوف البلوجرانا، في حال استعادة مستواه واستمر خارج حسابات تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق.

وشارك اللاعب صاحب الـ 21 عامًا هذا الموسم مع برشلونة في 16 مباراة بكافة المسابقات، نجح خلالهم في صناعة ثلاثة أهداف.

جدير بالذكر أن ديست يستعد مع برشلونة لمواجهة إلتشي يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ 18 من بطولة الدوري الإسباني، على ملعب كامب نو.