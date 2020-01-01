مدافع برشلونة: هكذا تدافع ضد محمد صلاح

كليمون لونجليه مدافع فريق برشلونة يتحدث عن كيفية الدفاع أمام محمد صلاح وأفضل المهاجمين في العالم.

تحدث كليمون لونجليه نجم دفاع فريق برشلونة عن الطريقة المثالية للدفاع أمام أهم نجوم الهجوم في العالم، وكان من ضمنهم محمد صلاح هداف ليفربول.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لونجليه، وأكد خلالها أن ثلاثي هجوم ليفربول صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو يكملوا بعضهم البعض.

وقال لونجليه: "روبرت ليفاندوفسكي لاعب مهاري للغاية في الهجوم وخطورته تكون داخل منطقة الجزاء، كما أنه رائع على المستوى البدني، واللعب أمامه يحتم عليك أن تكون منتبهًا طوال الوقت".

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وأضاف: "الدفاع أمام لاعب مثل روميلو لوكاكو يكون في غاية الصعوبة بسبب حجمه وقوته، أفضل ألا أكون قريبًا للغاية منه حتى لا يمر مني".

وأكمل: "ماركوس راشفورد يملك سرعة كبيرة ويستطيع الهروب في أمتار قليلة لذلك يجب أن يبقى بعيدًا عن المرمى، بينما ماني وصلاح لديهما قوة كبيرة ووجود فيرمينو يمنحهم المساحة".

وسبق لكليمون لونجليه مواجهة صلاح وماني وفيرمينو من قبل في الأول من مايو بالعام الماضي، عندما فاز برشلونة بثلاثية نظيفة بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أن ليفربول كان قد قلب النتيجة في لقاء العودة وحقق الفوز برباعية نظيفة ووصل للنهائي وفاز باللقب على حساب توتنهام بهدفين نظيفين.